Агентство кибербезопасности объяснило, как банки РФ будут работать без Windows 7

Москва, 15 января. Кибербезопасность российских банков не должна пострадать от перехода на новую операционную систему. Компания Microsoft свернула программу обслуживание Windows 7, а переход на Windows 10 обернется дополнительными финансовыми расходами для банков. Об этом рассказал рассказал руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лившиц.

Специалист отмечает, что ранее предприятия уже сталкивались с подобным процессом в 2015 году. Microsoft осуществлял переход с предыдущих версий операционной системы и процесс оказался довольно мягким. По его словам, российские банки завершат полный переход на Windows 10 в течение двух лет.

«В это время кибербезопасность систем будет обеспечена некой платной поддержкой или специальной поддержкой Microsoft», — пояснил Лившиц.

Отмечается, что с Windows 7 работает каждый пятый банк. Большинство специализированных рабочих станций и серверов затачивались под эту систему. Переходной этап повлечет за собой определенные финансовые расходы. Обновление потребует не менее 15 миллиардов рублей, передает телеканал «360».

«Многие кредитно-финансовые организации уже нашли выход из ситуации и заключили с Microsoft соглашение о допподдержке», — отметил он.

Лившиц пояснил, что будет организована рассылка писем для банков, где объяснят, как не получить штраф за нарушение правил кибербезопасности.

Главное, что обновление систем не скажется на клиентах. Банковская информация будет в безопасности.

Ранее ФАН сообщал, что Microsoft объявил о завершении поддержки Windows 7. В СМИ появились панические слухи, что это может угрожать российским компаниям, не обновившим софт. Главы Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич говорил, что России нужно как можно быстрее избавляться от цифровой зависимости от Запада, а защита Рунета — вопрос национальной безопасности нашей страны.