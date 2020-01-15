Политолог Шаповалов назвал неизбежным сценарий «Янки, гоу хоум» на Ближнем Востоке

Москва, 15 января. Россия становится главным миротворцем на Ближнем Востоке, пока разжигающие войны США стремительно теряют позиции. Об этом в среду заявил эксперт Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя недавнюю публикацию немецкой газеты Der Tagesspiegel, в которой говорится об усилиях Москвы по стабилизации региона.

Он отметил, что всего за несколько лет ситуация на Ближнем Востоке кардинально изменилась. Если еще пять лет назад здесь доминировали США, которые вторглись в Ирак и Афганистан, а также запустили процедуру госпереворота в Сирии и Ливии, то теперь наибольшем влиянием пользуется Россия. Она, в отличие от Штатов, пытается урегулировать локальные конфликты, а не раздувать их.

И это замечают на Западе, рассуждает политолог. Не случайно журналисты Der Tagesspiegel обратили внимание на недавний визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву, где она встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Политики отложили в сторону разногласия и обсудили наиболее острые проблемы, сложившиеся на Ближнем Востоке — урегулирование конфликтов в Сирии и Ливии, а также реализация иранской ядерной сделки, которую США поставили на грань срыва.

«Сегодня на Ближнем Востоке нет ни одной страны, с которой Россия не выстроила бы конструктивных отношений. Это разительным образом отличается от положения Европы и США, которые привычно поделили регион на ярко выраженных друзей и врагов», — рассказал Шаповалов «Экономике сегодня».

Эксперт уверен, что США, которые проводят откровенно бандитскую и токсичную политику в регионе, рано или поздно будут вынуждены если не вывести войска полностью, то серьезно сократить свое присутствие в Ираке. Сегодня всем становится очевидным, что американский фактор является главным звеном всех проблем и конфликтов на Ближнем Востоке. После убийства иранского генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате удара ВВС США по аэропорту Багдада, власти Ирака потребовали вывода американских войск. Вашингтон уже отказался уходить с чужой земли и пригрозил Ираку санкциями, однако переломный момент уже наступил, и в Вашингтоне прекрасно понимают, что сценарий «Янки, гоу хоум» теперь неизбежен, заключил Шаповалов.