Путин предложил увеличить материнский капитал. События дня. ФАН-ТВ

Обращение президента к Федеральному собранию

Материнский капитал теперь будут выдавать за первенца. Размер выплаты составит 466 тысяч рублей. За второго ребенка родители получат еще 150 тысяч, в итоге общий размер маткапитала для семьи с двумя детьми составит 616 тысяч. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Сегодня глава государства обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Затронуты практически все важнейшие сферы жизни нашей страны.

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, причем уже с 1 января 2020 года. Кого затронет эта мера, и как, полагаю, она должна действовать? Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, то есть действительно, со сложной, очень сложной ситуацией. Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный официальный доход, обращаю внимание — нужно сделать эту процедуру максимально простой и удобной для граждан, чтобы они могли все оформить без очередей и преград или дистанционно», — отметил президент.

В фокусе внимания главы государства: улучшение жизни россиян и развитие экономики. Глава государства поручил ввести доплаты для классных руководителей в школах в размере 5 тысяч рублей. Это уже 16 обращение президента к Федеральному Собранию. Сегодня он выступил в Центральном выставочном зале «Манеж». В числе приглашенных — представители всех ветвей власти, министры, руководители регионов, надзорных органов, главы основных конфессий. За обращением следили российские и зарубежные журналисты.