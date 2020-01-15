Путин предложил увеличить материнский капитал. События дня. ФАН-ТВ

Обращение президента к Федеральному собранию
Материнский капитал теперь будут выдавать за первенца. Размер выплаты составит 466 тысяч рублей. За второго ребенка родители получат еще 150 тысяч, в итоге общий размер маткапитала для семьи с двумя детьми составит 616 тысяч. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Сегодня глава государства обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Затронуты практически все важнейшие сферы жизни нашей страны.
«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, причем уже с 1 января 2020 года. Кого затронет эта мера, и как, полагаю, она должна действовать? Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, то есть действительно, со сложной, очень сложной ситуацией. Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный официальный доход, обращаю внимание — нужно сделать эту процедуру максимально простой и удобной для граждан, чтобы они могли все оформить без очередей и преград или дистанционно», — отметил президент.
В фокусе внимания главы государства: улучшение жизни россиян и развитие экономики. Глава государства поручил ввести доплаты для классных руководителей в школах в размере 5 тысяч рублей. Это уже 16 обращение президента к Федеральному Собранию. Сегодня он выступил в Центральном выставочном зале «Манеж». В числе приглашенных — представители всех ветвей власти, министры, руководители регионов, надзорных органов, главы основных конфессий. За обращением следили российские и зарубежные журналисты.
Переговоры Минска по нефти
Казахстан заинтересовался предложением Белоруссии о покупке нефти. Двусторонние переговоры в Нур-Султане пройдут 20 января. Как заявил министр энергетики Нурлан Ногаев, сделка состоится, если будет выгодна казахской стороне. Но и Белоруссия планирует дождаться ответа от других государств. Предложение о покупке нефти Минск уже отправил на Украину, в Азербайджан, Польшу и страны Балтии. Видимо, альтернативу российскому черному золоту в республике стали искать активнее. Контракт на поставку нефти между Москвой и Минском истек в начале года. В итоге стороны так и не договорились о новом соглашении. По мнению белорусских чиновников, Россия предлагает невыгодные для республики условия. В действительности, многие эксперты отмечают, что Белоруссия получает российскую нефть по ценам ниже мирового рынка.
Убийство ребенка в Нарьян-Маре
Подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре признали невменяемым. Как сообщили в Следственном комитете, в то время, когда мужчина пришел в детский сад, он был психически нездоров. Сейчас злоумышленник находится под заключением, расследование дела продолжается. Трагедия произошла в конце октября прошлого года. Во время тихого часа в детский сад зашел мужчина и зарезал ребенка. Мальчику было шесть лет. Полиция сразу же задержала подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. Правоохранители также арестовали охранника, который открыл дверь злоумышленнику. Как отметил сотрудник ЧОПа, он принял мужчину за отца одного из воспитанников. Возбуждено дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Пожары в Австралии
Смог от лесных пожаров в Австралии прервал работу аэропорта Мельбурна. Там отменили около 50 внутренних рейсов. Большинство самолетов должны были отправиться в Сидней. И это не самые печальные последствия разрушительного бедствия. По предварительным подсчетам, пожар уничтожил 8,5 млн га леса. В огне погибли 27 человек. Пострадала фауна. Тысячи коал, кенгуру и других животных стали жертвами пожаров. Во власти огня районы материка находятся уже три месяца. Многие экологи дают неутешительные прогнозы: на восстановление природы Австралии уйдет около ста лет.