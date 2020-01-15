Экономист Разуваев считает, что демографическая политика Путина значительно увеличит ВВП

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 15 января поручил правительству максимально оперативно внести изменения в бюджет с учетом новых выплат на пособия для детей от трех до семи лет из семей с низкими доходами, которые планируется выплачивать уже с 1 января текущего года. На первом этапе они составят 5,5 тысячи рублей, а с 2021 года ожидается их двукратное увеличение — до размера прожиточного минимума.

Также глава государства анонсировал значительное увеличение материнского капитала до 617 тысяч рублей, что на 150 тысяч больше, чем было до этого. Более того, программа будет расширена, и деньги будут выплачиваться еще и за первого ребенка в том же размере, в котором они ранее выплачивались за второго — 466 тысяч 616 рублей. Такие меры предпринимаются, поскольку государство осознает, что благоприятная демографическая ситуация является важным элементом национальной безопасности, заявил в интервью Федеральному агентству новостей руководитель информационно-аналитического центра компании «Альпари» Александр Разуваев.

По его словам, деньги в бюджете страны на масштабную поддержку населения имеются: на ближайшие три года ожидается профицит бюджета в 13 триллионов рублей, пояснил аналитик.

«Это огромная сумма, и в ее масштабах планируемые расходы на увеличение рождаемости не выглядят так уж разорительно для казны, как может показаться. Вообще, если посмотреть на Россию с точки зрения экономики, то единственный слабый момент — это как раз демография, поскольку понятно, что чем меньше людей — тем меньше ВВП. Более того, страна с малым количеством населения уязвима и с военной точки зрения, так что в этом контексте для государства было весьма разумно направить усилия в эту плоскость», — считает собеседник ФАН.

Эксперт связывает возникший профицит бюджета с общими темпами роста экономики, а также с тем, что при «относительно дешевом рубле» страна имеет «довольно дорогую нефть».

«К тому же все наши госкомпании с огромными прибылями — «Сбербанк», «Роснефть», «Газпром» — платят довольно хорошие дивиденды в казну — как минимум половину от своего дохода», — сказал Разуваев.

Экономист уверен, что все запланированные выплаты будут реализованы, как говорится, «без сучка, без задоринки» — государственная машина в России работает исправно. Эти деньги — как новое ежемесячное пособие, так и сильно увеличенный маткапитал — станут серьезным подспорьем для российских семей, дав уверенность в том, что их дети будут сыты, одеты и здоровы.