Россия сохранила второе место в рейтинге самых могущественных стран мира

Вашингтон, 15 января. Россия сохранила вторую позицию в рейтинге самых могущественных стран мира по итогам 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, составленного американским журналом US News & World Report.

Первую строчку рейтинга занимают США, на третьей позиции располагается Китай. Журнал отмечает, что тройка лидеров рейтинга обладают наибольшим политическим влиянием на мировой арене, а также играют ключевую роль в экономической сфере.

Список самых могущественных стран является частью общего рейтинга лучших государств мира. Он ежегодно составляется журналом US News & World Report. Рейтинг формируется на основе масштабного опроса, в котором принимают участие более 20 тысяч человек по всему миру. При составлении учитываются более 65 критериев, среди которых развитие туризма, инновации, социальная и культурные сферы, а также экономические показатели.

В рейтинге лучших стран мира Россия занимает 23-е место. Годом ранее РФ занимала 22-ю позицию. Первую строчку занимает Швейцария, на втором месте Канада. Третью позицию занимает Япония. США находятся на седьмом месте рейтинга лучших стран мира.

Создатели рейтинга отмечают, что по итогам 2019 года Россия значительно увеличила туристическую привлекательность. По темпам роста экономики Россия сохраняет за собой 12-е место.