Сирия новости 15 января 19.30: ВВС Сирии наносят удары боевикам в Идлибе, Турция перепутала езидское ополчение Ирака с РПК

Сирия, 15 января. ВВС Сирии нанесли серию ударов в ответ на провокации боевиков в Идлибе, турецкая авиация ударила по езидскому ополчению в Ираке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли серию авиаударов по террористическим группировкам в Идлибе.

Армия Турции и союзные силы: нанесли удар по езидскому ополчению в Ираке.

Курдские вооруженные формирования: захватили трех боевиков протурецких формирований в Африне.

Провинция Алеппо

Курдские боевики, связанные с «Рабочей партий Курдистана», захватили трех боевиков из протурецкой группировки «Ахрар аш-Шаркия». Как сообщает источник в Рожаве (@RojavaNetwork), протурецкие боевики торговали краденым оливковым деревом на территории кантона Африн на севере Алеппо. Подробно об обстоятельствах похищения не сообщается, точное место также не указано.

Кроме того в районе населенного пункта Телль-Батал в Африне было обнаружено тело члена протурецких полицейских формирований. Как сообщает агентство Step News, неизвестные пустили ему пулю в голову.

Провинция Идлиб

На территории провинции Идлиб, остающейся под контролем террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», продолжается обострение. В ответ на многочисленные провокации со стороны террористов силы САА и сирийская авиация начали наносить удары по позициям боевиков. Источники в Twitter (@MGhorab3) сообщают об ударах по скоплениям боевиков в районе Кафр-Нубболя; другой источник (@HusamHezaber) сообщает об ударах в районе Арихи. Тот же источник сообщает об ударах по боевикам в районе города Идлиб.

Агентство Halab Today сообщает, что ВВС Сирии нанесли авиаудар по позициям боевиков в районе Хорш-Бенин в горной местности Джебель аз-Завия. Медиаактивисты в Twitter (@Ahmad_1alshble) публикуют видеозаписи ударов по позициям террористов в районе города Маарет ан-Нуман, который является следующей целью в наступлении сирийской армии. Вероятно, в ближайшее время следует ожидать возобновления наступательной операции «Заря в Идлибе».

Провинция Даръа

Телеканал Halab Today сообщает об убийстве на территории провинции Даръа. Мужчина по имени Бассам аль-Наасан был застрелен неизвестными боевиками в городе Тасиль. Источники «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) утверждают, что Аль-Наасан был связан с ливанской «Хезболлой» и действовал в составе проправительственного ополчения на юге Сирии. SOHR отмечает, что в Даръа продолжаются покушения и нападения на людей, связанных с правительством Сирии, а также бывших боевиков ССА, которые приняли соглашение о примирении с Дамаском.

Ирак

ВВС Турции нанесли удары по транспортному средству курдских сил на территории Ирака. Как сообщает источник в Twitter (@BaxtiyarGoran), транспорт принадлежал связанным с проиранским ополчением «Хашд аш-Шааби» иракским «Езидским силам самозащиты» (YBS). Удар был нанесен в районе города Шнуне в провинции Сингал. Сообщается, что в результате авиаудары есть потери в рядах езидского ополчения. Вероятно, турецкие силы, участвующие в военной операции «Коготь», приняли бойцов езидского ополчения за террористов «Рабочей партии Курдистана».