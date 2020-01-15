Зампред правительства Гордеев прокомментировал послание президента Федеральному собранию

Москва, 15 января. Важное и сильное решение, которое существенно поднимет уровень социальной политики в стране. Так заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев прокомментировал корреспонденту Федерального агентства новостей озвученные президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию предложения, касающиеся социального благополучия граждан.

В сегодняшнем послании президент России поручил создать условия для повышения доходов граждан РФ. В частности глава государства предложил увеличить материнский капитал в стране на 150 тысяч рублей. Право на эти средства семья получит при рождении второго ребенка.Также президент предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно для малоимущих семей.

«Важное, сильное решение. Это существенно поднимет уровень социальной политики», — подчеркнул парламентарий.

Отвечая на вопрос, хватит ли у регионов на это ресурсов, Гордеев обратил внимание, что основная нагрузка в данном случае ляжет на федеральный бюджет, поэтому беспокоиться не стоит.