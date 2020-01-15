Малькевич назвал действия Microsoft тренировкой по «отсечению» России от Интернета

После того, как Microsoft объявил о завершении поддержки Windows 7, в СМИ появились панические слухи, что это может угрожать российским компаниям, не обновившим софт. По мнению главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, действия Microsoft — последний звонок и предупреждение: России нужно как можно быстрее избавляться от цифровой зависимости от Запада, а защита Рунета —вопрос национальной безопасности нашей страны.

Ранее о возможных сложностях для российских банков в связи с прекращением компанией Microsoft поддержки Windows 7 и Windows Server 2008 сообщил «Коммерсант».

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич даже рад, что его постоянные предупреждения об опасности оказаться в цифровом плену у Запада нашли столь зримое подтверждение.

«Как троянский жрец Лаокоон, продолжаю предупреждать об опасностях, которые несет для нашей страны, для всех нас идущая, если кто еще не заметил, мировая технологическая война», — пишет Малькевич в своем Telegram-канале.

Эксперт предупреждает, что новая холодная война ждет мир уже в 2020 году, и России нужно быть к ней готовой.

«Война разразится в киберпространстве: в политике интернет-трендом будут фейковые новости перед выборами, а компаниям и обычным людям следует опасаться, в общем-то, уже известных угроз: вирусов-вымогателей, фишинга и постоянной слежки за их личной жизнью посредством столь привычных (удобных и незаменимых) гаджетов».

Комментируя «казус» с Windows 7, в беседе с Федеральным агентством новостей Малькевич повторил свой тезис, что технологическая война Запада против России уже идет.

«Это фактически тренировка по «отсечению» России от Интернета, — предупреждает глава ФЗНЦ. — Происходит то, о чем я предупреждал, о чем системно, на основе постоянных исследований говорит наш фонд. Технологическая война уже идет, под ударом и рядовые пользователи, и корпорации, и целые страны, которые не защищены от влияния извне».

К сожалению, сегодня Россия слишком зависима от Запада в цифровой области, и от этой зависимости необходимо избавляться как можно скорее, отмечает эксперт.

«Западным интернет-гигантам достаточно просто перестать обновлять какие-то системы, и «ложится» буквально все, я сам через такое прошел. Все перестает работать. Так что нынешние проблемы с Windows я воспринимаю как проверочные тренировочные мероприятия по пробному «отсечению» нашей страны от Мировой паутины, — говорит Малькевич. — Пока они сносят программы второго порядка, дальше все пойдет только по нарастающей. Вся наша самая совершенная техника, включая военную, ничего не стоит, пока ее «начинка», ее компьютерные мозги контролирует Запад. Нельзя быть уверенным ни в чем, что работает на иностранных операционных системах. Поэтому не устаю взывать к людям, принимающим решения: мы должны думать о нашей цифровой безопасности, мы должны быть готовы к таким ситуациям».

По словам главы ФЗНЦ, России нужно развивать собственные цифровые технологии и предпринимать все меры для защиты Рунета от враждебных сил.