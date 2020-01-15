Москва, 15 января. Решений о введении дополнительных мер по ограничению полетов в регионе Ближнего Востока российские власти пока не принимали, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов.

Представители средств массовой информации попросили прокомментировать ситуацию с безопасностью российских туристов во время перелетов в ближневосточном регионе. По его словам, Кабмин следит за развитием ситуации, в случае эскалации будут приняты дополнительные меры. Он напомнил, что «любое напряжение создает дополнительные тревоги». Акимов объяснил, что по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева ежедневно правительство отслеживает ситуацию. Акимов прокомментировал ситуацию с полетами российских самолетов на Ближний Восток.

«Если она будет развиваться по эскалационному сценарию, то будут приняты дополнительные меры. Пока мы оснований для введения дополнительных мер по ограничению использования воздушного пространства и по запрету полетов в отдельные регионы не принимали. Еще раз хочу сказать: ничто не исключено, но мы ориентируемся на развитие ситуации», — подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 3 января Пентагон нанес массированный ракетный удар по автоколонне недалеко от аэропорта в Багададе, убив иранского генерала Касема Сулеймани. Действия Вашингтона обострили ситуацию на Ближнем Востоке и привели к гибели людей, летевших в самолете «Боинг-737» компании «Международные авиалинии Украины» из Тегерана в Киев. 8 января американский беспилотный летательный аппарат вторгся в воздушное пространство Ирана, прикрывшись пассажирским лайнером. В результате самолет был сбит по ошибке силами ПВО Ирана. В Тегеране пояснили, что воздушное судно сбили, потому что оно пролетало в непосредственной близости от важного военного объекта и совершало разворот так, что было принято за вражескую цель.

Политологи и многочисленные эксперты считают, что после нескольких провокаций США призыв «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home! — антивоенный лозунг 1960-х годов, адресованный американским военным, находившимся на базе в заливе Гуантанамо) сегодня становится как никогда актуальным.