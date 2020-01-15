Главные темы послания Путина Федеральному собранию

Перед Россией стоят важные экономические и социальные задачи: повышение зарплат граждан, демография, образование, здравоохранение. Подробнее о главных темах послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию — в материале Федерального агентства новостей.

Запрос на перемены

В российском обществе четко обозначился запрос на перемены, уверен Владимир Путин.

«Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед — в профессии, в знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут и работают», — заявил Владимир Путин.

Президент добавил, что темпы изменений к лучшему должны нарастать с каждым годом. Граждане должны чувствовать результат.

Демографическое развитие

Владимир Путин заявил, что от демографии зависит судьба России и ее исторические перспективы. Он обратил внимание, что 70-80% семей с низкими доходами в РФ — это семьи с детьми.

В ходе послания российский лидер предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в РФ от трех до семи лет с 1 января 2020 года. Выплаты первоначально составят половину прожиточного минимума — 5,5 тысячи рублей. Уже в 2021 году выплаты могут вырасти в два раза. Правительство должно максимально оперативно внести изменения в бюджет с учетом новых выплат с 1 января этого года.

При этом программа материнского капитала будет продлена до конца 2026 года. Его будут выдавать уже при рождении первенца. При рождении второго ребенка он будет увеличен еще на 150 тысяч рублей с ежегодной индексацией — 616 тысяч 617 рублей.

Президент призвал банки не только с государственным участием включаться активнее в программу льготной ипотеки под 2% для семей с детьми на Дальнем Востоке.

Кроме того, все школьники начальных классов в РФ с 1 сентября будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

«В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7. Демография — это сфера, где нет универсального, тем более узковедомственного решения. Каждый наш шаг, новые законы, государственную программу мы должны оценивать с точки зрения высшего национального приоритета — сбережения и приумножения народа России», — рассказал президент.

Образование

С 1 сентября текущего года будут введены доплаты для классных руководителей в школах за счет федерального бюджета. Размер — не менее 5 тысяч рублей.

«Труд преподавателей в России должен оплачиваться достойно, главам регионов нельзя «съезжать с темы», — обратил внимание президент.

Количество бюджетных мест в вузах не будет уменьшаться, наоборот — оно должно быть увеличено. Приоритет — региональные вузы.

Студенты смогут после второго курса менять направление. Им предоставят возможность выбирать смежные профессии, сообщил Владимир Путин.

Здравоохранение

В этом году необходимо завершить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов в Российской Федерации. Владимир Путин обратил внимание, что ОНФ должен взять этот процесс под контроль.

В России контроль качества лекарственных препаратов будет усилен на всех этапах. При этом президент подчеркнул, что родители больных детей в РФ не должны оказаться в ситуации, когда легально не могут купить необходимые лекарства.

Экономика

По мнению Владимира Путина, Российская Федерация должна запустить новый инвестиционный цикл. При этом прирост инвестиций в Россию ежегодно должен составлять не менее 5%.

«Важнейшая задача правительства и ЦБ — это создание условий для существенного роста реальных доходов граждан», — заметил президент.

В 2020 году должно быть завершено реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом. Необходимо расширить экологическую ответственность как производителей, так и импортеров.

Технологический прорыв

По словам президента, Россия может достичь такого же масштабного прорыва в генетике, цифровых и энерготехнологиях, в искусственном интеллекте, как и в сфере обороны.

По всей России должен быть реализован проект «доступный Интернет». Таким образом будет обеспечен бесплатный доступ к социально значимым сервисам РФ.

Правительство и Государственная дума должны ускорить принятие технологического законодательного пакета. Экспериментальные площадки должны заработать уже в 2020 году.

Конституция

Президент РФ обратил внимание, что нет необходимости в новой Конституции — потенциал нынешней еще не исчерпан.

При этом президент предложил несколько поправок в Конституцию, которые бы закрепили следующие положения и принципы:

МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения;

Регулярная индексация пенсий;

Принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между государственными и муниципальными органами;

Статус и роль Государственного совета;

Человек не может занимать пост президента более двух сроков подряд. Требования к кандидатам в президенты будут ужесточены. Им необходимо прожить в РФ не менее 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Министры и губернаторы не должны иметь иностранного гражданства.

«Россия должна оставаться сильной президентской республикой», — заявил президент РФ.

При этом изменения в основной закон страны должны прямо обеспечивать приоритет Конституции в правовом пространстве России.

Граждане в ходе референдума проголосуют за окончательный пакет поправок в Конституцию. Все изменения будут приняты только с учетом мнения общества.