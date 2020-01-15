Путин предложил усилить в России роль Конституционного суда

Москва, 15 января. Президент России Владимир Путин предложил усилить в РФ роль Конституционного суда, наделив его возможностью по запросам главы государства проверять конституционность принятых Федеральным собранием законопроектов до момента их подписания лидером страны.

Путин выразил мнение, что такая практика повысит качество российского законодательства и надежность защиты интересов граждан.

Говоря о судебной системе, президент также затронул тему доверия граждан к судам защиты судей.

«Безусловным должен быть не только профессионализм судей, но и доверие к ним», — подчеркнул он.

По словам Путина, Конституция должна закреплять и защищать независимость судей и принцип их подчинения только основному государственному закону и федеральному законодательству.

В связи с этим глава государства предложил предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по предоставлению президенту РФ права отстранять от должности судей Конституционного и Верховного судов «в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, свидетельствующих о невозможности сохранения лицом статуса судьи».

Путин добавил, что это предложение выдвигается исходя из сложившейся практики.