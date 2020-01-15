Путин считает необходимым создать гарантирующую РФ суверенитет систему

Москва, 15 января. Россия должна создать прочную, надежную систему, гарантирующую стране независимость и суверенитет, но и прочную внутри. Об этом заявил в среду российский лидер, выступая с посланием Федеральному собранию.

«Возникли угрозы такого масштаба, о которых никто раньше не задумывался, а жаль, надо было. Мы должны создать прочную, надежную систему, гарантирующую России независимость и суверенитет, но и прочную внутри. Систему, обеспечиваемую сменяемость власти. Обновление — неотъемлемое условия для прогресса», — заявил глава государства.