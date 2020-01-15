Путин согласен, что одно и то же лицо не должно быть президентом более двух сроков подряд

Москва, 15 января. Президент России Владимир Путин согласен с тем, что одно и то же лицо не должно занимать пост главы государства более двух сроков подряд.

«Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента РФ более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим», — сказал глава государства, выступая с посланием к Федеральному собранию.

Ранее глава российского государства заявил, что пришло время внести в Конституцию России некоторые поправки, которые гарантируют приоритет Основного закона в правовом пространстве страны. По его словам, в стране созданы «мощные резервы, чтобы защитить права граждан, а экономику — от внешнего давления».