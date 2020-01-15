Путин предложил доверить Госдуме право утверждения кандидатуры премьера и Кабмина

Москва, 15 января. Президент РФ Владимир Путин предложил доверить Госдуме право утверждения кандидатур премьера и членов всего правительства, глава государства будет не вправе их отклонить. Об этом заявил в среду российский лидер, выступая с посланием Федеральному собранию.

По мнению лидера страны, соответствующие изменения помогут повысить роль и значение парламента — Госдумы, а также парламентских фракций. Он обратил внимание на то, что это повысит ответственность членов Кабинета министров России и оптимизирует сотрудничество и взаимодействие между ветвями власти.

«[Госдума будет нести] ответственность за формирование правительства и его политики. Предлагаю доверить Госдуме право утверждения кандидатуры премьера и всего правительства, президент будет не вправе их отклонить. [Этот шаг] повысит роль и значение парламента, самостоятельность председателя правительства, сделает эффективным взаимодействие между ветвями власти», — подчеркнул он.

Кроме того, глава российского государства предложил назначать глав силовых ведомств и правоохранительных структур по результатам консультаций с Советом Федерации. Как считает президент, такая мера позволит сделать работу ведомств объективнее и прозрачнее.