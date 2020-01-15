Путин считает, что МРОТ в России не может быть ниже прожиточного минимума

Москва, 15 января. Минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже прожиточного минимума. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что социальные обязанности государства должны исполняться на всей территории страны.

«Считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения», — сказал он.

Президент отметил, что в законе это условие уже есть, необходимо закрепить его на конституциональном уровне.