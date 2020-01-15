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Путин призвал закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти

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Путин призвал закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти

Москва, 15 января. Президент РФ Владимир Путин призвал закрепить в Конституции РФ принципы единой системы публичной власти.

Путин заявил, что разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти приводит к проблемам в образовании, здравоохранении и других сферах. Общие права и возможности граждан обеспечиваются по-разному в разных регионах, это несправедливо и несет угрозу обществу. 

«Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти, выстроить эффективное взаимодействие между муниципальными и государственными органами. Полномочия муниципального самоуправления могут и должны быть расширены», ― заявил Путин.

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