Путин призвал закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти

Москва, 15 января. Президент РФ Владимир Путин призвал закрепить в Конституции РФ принципы единой системы публичной власти.

Путин заявил, что разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти приводит к проблемам в образовании, здравоохранении и других сферах. Общие права и возможности граждан обеспечиваются по-разному в разных регионах, это несправедливо и несет угрозу обществу.