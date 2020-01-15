Путин озвучил свою позицию по внесению изменений в Конституцию РФ

Москва, 15 января. Пришло время внести в Основной закон некоторые изменения, которые гарантируют приоритет Конституции в нашем правовом пространстве. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

«Озвучу свою позицию. Пришло время вынести на обсуждение ряд поправок для развития России, в котором высшей ценностью являются права и свобода граждан. Россия может оставаться только суверенным государством… Мы создали мощные резервы, чтобы защитить права граждан, а экономику — от внешнего давления», — сказа глава государства.

Путин заявил о необходимости обеспечить приоритет Конституции России в российском правовом пространстве. Кроме того, главы субъектов, депутаты, председатель, министры и руководители региональных министерств, судьи не должны иметь иностранного гражданства.