Путин заявил, что предприниматели в РФ должны иметь право на риск

Москва, 15 января. Технологические предприниматели в России должны иметь право на риск, чтобы неудачная реализация идеи автоматически не означала нецелевое использование средств с последующим возможным уголовным преследованием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию.

«На основе лучших мировых стандартов следует настроить механизмы государственной поддержки, инструменты прямого и венчурного финансирования», — отметил глава государства.

По мнению Путина, необходимо создать правовые и финансовые условия, чтобы как можно больше стартапов и новаторских команд смогли стать сильными и успешными компаниями.