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Путин попросил ускорить рассмотрение технологического законодательного пакета

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Путин попросил ускорить рассмотрение технологического законодательного пакета

Москва, 15 января. Президент РФ Владимир Путин призвал ускорить рассмотрение технологического законодательного пакета.

Глава государства отметил, что каждый второй ученый России будет моложе 40 лет к середине 10-летия. Путин поручил обеспечить свободу для работы инженеров, предпринимателей.

«Я прошу правительство и депутатов Госдумы ускорить рассмотрение технологического законодательного пакета. Уже в этом году нужно запустить гибкий механизм экспериментальных правовых режимов для разработки в России новых технологий, наладить регулирование оборота больших данных», ― заявил Путин.

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