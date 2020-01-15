Путин попросил ускорить рассмотрение технологического законодательного пакета

Москва, 15 января. Президент РФ Владимир Путин призвал ускорить рассмотрение технологического законодательного пакета.

Глава государства отметил, что каждый второй ученый России будет моложе 40 лет к середине 10-летия. Путин поручил обеспечить свободу для работы инженеров, предпринимателей.