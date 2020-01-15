Открытые лекции о журналистике и СМИ военного периода на ВДНХ. ФАН-ТВ

В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ стартовали открытые лекции. Первую посвятили советским журналистам в годы Великой Отечественной войны. Ее провела заведующая кафедрой истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ Ольга Минаева.

Профессия военного журналиста всегда была востребованной, но в годы Великой Отечественной Войны — особенно. Писатели, фотографы и корреспонденты шли на фронт, чтобы рассказывать о том, что происходит на полях сражений, однако не всегда могли туда добраться. Они попадали в окружение и под бомбежки. С 1941 по 1945 год погибло около 1500 советских журналистов.

Система советских военных СМИ была очень цензурируема, подчинялась партийным органам. Известно, что многие новостные сводки подвергались правке, иногда лично Сталиным. Цифры потерь врага увеличивались, а потери советской армии — преуменьшались.

«Эта система очень хорошо управлялась, и она могла быстро менять контент, то есть менять основное содержание прессы. Это сослужило хорошую службу в годы Великой Отечественной войны. При всех недостатках этой системы, именно к военным условиям она адаптировалась очень быстро и хорошо», — рассказала Ольга Минаева.

В годы Великой Отечественной войны пресса была разделена на гражданскую и военную, но первую значительно сокращали, а ресурсы от сокращения передавали системе военной печати. Всего за годы войны издавалось 1433 военных газет и журналов с разовым тиражом 8,463 млн экземпляров. Военная пресса — призывала людей на преодоление трудностей, на подвиг и самопожертвование.

«Основная задача – способствовать поддержанию боевого духа народа, то есть всеми силами помогать воюющей армии, поэтому они не столько освещали события, сколько раскрывали несколько серьезных пропагандистских тем: за что воюем, за какую Родину, с кем воюем. И, конечно, образ солдата русского, солдата советского и образ подвига» — подчеркнула Ольга Минаева.

Муса Джалиль и Константин Симонов, Лев Озеров и Михаил Шолохов — знаменитые на весь мир военные корреспонденты. Они стали героями Советского союза. В годы Великой Отечественной войны каждому был знаком голос диктора Юрия Левитана, который читал сводки Совинформбюро и приказы Сталина. Сам Гитлер обещал за его голову 250 тысяч марок. Именно Левитан объявил о взятии Берлина.