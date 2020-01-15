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ФАН-ТВ
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Открытые лекции о журналистике и СМИ военного периода на ВДНХ. ФАН-ТВ

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В павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ стартовали открытые лекции. Первую посвятили советским журналистам в годы Великой Отечественной войны. Ее провела заведующая кафедрой истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ Ольга Минаева.

Профессия военного журналиста всегда была востребованной, но в годы Великой Отечественной Войны особенно. Писатели, фотографы и корреспонденты шли на фронт, чтобы рассказывать о том, что происходит на полях сражений, однако не всегда могли туда добраться. Они попадали в окружение и под бомбежки. С 1941 по 1945 год погибло около 1500 советских журналистов.

Открытые лекции о журналистике и СМИ военного периода на ВДНХ. ФАН-ТВ

Система советских военных СМИ была очень цензурируема, подчинялась партийным органам. Известно, что многие новостные сводки подвергались правке, иногда лично Сталиным. Цифры потерь врага увеличивались, а потери советской армии преуменьшались.

«Эта система очень хорошо управлялась, и она могла быстро менять контент, то есть менять основное содержание прессы. Это сослужило хорошую службу в годы Великой Отечественной войны. При всех недостатках этой системы, именно к военным условиям она адаптировалась очень быстро и хорошо», — рассказала Ольга Минаева.

В годы Великой Отечественной войны пресса была разделена на гражданскую и военную, но первую значительно сокращали, а ресурсы от сокращения передавали системе военной печати. Всего за годы войны издавалось 1433 военных газет и журналов с разовым тиражом 8,463 млн экземпляров. Военная пресса призывала людей на преодоление трудностей, на подвиг и самопожертвование.

Открытые лекции о журналистике и СМИ военного периода на ВДНХ. ФАН-ТВ

«Основная задача – способствовать поддержанию боевого духа народа, то есть всеми силами помогать воюющей армии, поэтому они не столько освещали события, сколько раскрывали несколько серьезных пропагандистских тем: за что воюем, за какую Родину, с кем воюем. И, конечно, образ солдата русского, солдата советского и образ подвига» подчеркнула Ольга Минаева.

Муса Джалиль и Константин Симонов, Лев Озеров и Михаил Шолохов — знаменитые на весь мир военные корреспонденты. Они стали героями Советского союза. В годы Великой Отечественной войны каждому был знаком голос диктора Юрия Левитана, который читал сводки Совинформбюро и приказы Сталина. Сам Гитлер обещал за его голову 250 тысяч марок. Именно Левитан объявил о взятии Берлина.

 

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