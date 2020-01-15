Путин заявил, что темпы роста ВВП в РФ должны быть выше мировых

Москва, 15 января. Темпы роста ВВП России должны быть выше мировых, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию.

«В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг», — сказал президент России.

Глава государства подчеркнул, что с 2020 года ежегодный прирост инвестиций должен составлять нее менее пяти процентов. По его словам, долю инвестиций в ВВП нужно увеличить до 25% в 2024 года.