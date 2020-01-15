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Захаров призвал ужесточить законы в отношении организаторов беспорядков в России

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Захаров призвал ужесточить законы в отношении организаторов беспорядков в России

Москва, 15 января. В России необходимо ужесточить законодательство в отношении организаторов незаконных акций и тех, кто применяет силу против сотрудников правоохранительных органов, заявил политолог Дмитрий Захаров.

Эксперт напомнил, что лето 2019 года запомнилось россиянам незаконными акциями в Москве. Как пишет «НьюИнформ», Захаров призвал ужесточить законодательство в отношении организаторов незаконных акций в России. 

«Я наблюдал за беспорядками в Москве летом прошлого года. И по характеру действий оппозиции, особенно радикальной ее части, могу сказать, что действия Росгвардии и полиции были очень мягкими», — уточнил он.

По мнению политолога, это позволило не допустить развития провокации против власти.

«Однако, учитывая, что такие события могут повториться в России, считаю, что нужно законодательно ужесточить ответственность организаторов незаконных митингов и лиц, которые в ходе массовых беспорядков применяют силу в отношении представителей МВД России»,  — подчеркнул он.

Захаров призвал ужесточить законы в отношении организаторов беспорядков в России

Организаторами незаконного митинга 27 июля и нескольких других несанкционированных акций, прошедших в столице этим летом, выступили представители так называемой оппозиции: Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие сторонники скандального блогера Алексея Навального, которых правомерно не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму, поскольку они предоставили поддельные подписи. Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, почти 15% подписей которой оказались фальшивыми. 

Напомним, 11 октября телеканал НТВ выпустил собственное расследование «Организованная протестность», касающееся массовых беспорядков, прошедших в Москве летом 2019 года. В нем были представлены новые кадры с участниками незаконных митингов, провоцирующими полицейских, обеспечивающих безопасность граждан. Кроме того, в распоряжении журналистов оказались переписки из закрытых чатов «оппозиционных» лидеров, обнародованные впервые.

Сотрудникам телеканала удалось проследить четкую организационную схему и установить конкретных участников массовых беспорядков. Получив сигнал от СМИ, правоохранительные органы провели проверку и взяли провокаторов в разработку.

Отметим, что ранее в собственном расследовании «Анатомия протеста 2019» Федеральное агентство новостей рассказало, как в ходе незаконных митингов Запад вмешивался во внутренние дела России. ФАН установило, что работников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» скандального блогера Алексея Навального, стоящего за несанкционированными акциями и массовыми беспорядками, консультировал сотрудник службы безопасности посольства США Стивен Секстон. Собранная ФАН информация была передана комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

 

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Источник: НьюИнформ
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