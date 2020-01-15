Ковитиди высоко оценила предложения Путина по поддержке семьи, детей и образования

Важнейшие инициативы, касающиеся поддержки семей с детьми, а также школьного образования, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, прокомментировала член Совета Федерации сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

По мнению Ковитиди, поддержка семей с детьми и ориентирование всей политики государства на конкретного человека, на улучшение демографической ситуации — это крайне важно.

«Здоровье нашего подрастающего поколения, о чем говорил президент, это чрезвычайно важно, — подчеркнула сенатор в комментарии Федеральному агентству новостей. — Я отметила для себя, что всем школьникам до четвертого класса будет предоставлено бесплатное горячее питание. А ведь качественное питание — это показатель здоровья. Очень важно, что эта поддержка коснется всех детей, независимо от социального положения родителей»

Это очень серьезные меры государственной поддержки семей, которые помогут России преодолеть демографический кризис, уверена Ольга Ковитиди.

«Достойная, эффективная система поддержки семьи — это важнейший аспект послания президента. Ведь семья — это опора государства, тыл каждого человека, который верит в свое государство», — подчеркнула она.

По словам сенатора, послание президента отвечает общественному запросу.

«В послании предложены конкретные решения, представлен гибкий вдумчивый подход к решению актуальных вопросов. Очень корректное и в то же время настойчивое обращение к регионам», — отметила она.

Большое внимание уделено качеству школьного образования и оплате труда учителей, обратила внимание член Совфеда.

«Такой вроде бы простой вопрос — доплата за классное руководство — неслучайно вынесен на уровень послания президента. Труд учителей должен оплачиваться достойно, именно поэтому этот вопрос был поставлен на контроль в майских указах президента», — напомнила Ольга Ковитиди.

В своем послании Владимир Путин заявил, что уже со следующего учебного года устанавливаются доплаты классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей при сохранении действующих дополнительных выплат.

Некоторые темы послания Владимира Путина:

— сложная демографическая ситуация и низкая рождаемость в России; — острейшая проблема — низкие доходы значительной части граждан; — высший национальный приоритет — сбережение и преумножение народа.

Президент предложил следующие меры поддержки семей: