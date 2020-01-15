Путин напомнил компаниям об экологической ответственности

Москва, 15 января. Крупные компании должны помнить о своей экологической ответственности. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

«Бизнес и компании, особенно крупные, должны помнить о своей экологической ответственности. Нам надо отработать систему мониторинга состояния воздуха, воды, почвы. Надо сформировать полноценную систему мониторинга. До конца года не менее 80 из 300 предприятий должны получить комплексное экологические разрешение. В настоящее время выдано 16 разрешений. [Необходимо] cнизить объем отходов на полигонах, переходить на экономику замкнутого цикла», — сказал российский лидер.

Кроме того, глава государства обратил внимание на необходимость перехода на экономику замкнутого цикла, а с будущего года начать применять механизмы, при которых производители и импортеры товаров и тары несут денежные расходы по их утилизации. Как уточнил Путин, «загрязнитель должен платить».

Президентской послание Федеральному собранию продолжалось чуть больше часа.