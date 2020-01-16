В ОСК рассказали о начале строительства современных судов-краболовов

Москва,16 января. На Хабаровском судостроительном заводе (ХСЗ) будут построены два судна-краболова проекта 03141. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в структуру которой входит завод.

Договор на строительство краболовов ХСЗ заключил с магаданской рыбодобывающей компанией ООО «Маг-Си Интернешнл» 15 января.

Закладка головного судна планируется на апрель 2020 года. Хабаровские корабелы начали закупать металл для строительства этих судов заблаговременно, чтобы оперативно приступить к строительству.

Закладка краболовов на Хабаровском судостроительном заводе, отметили в пресс-службе ОСК, стала возможной благодаря реализации программы «Квоты под киль», которая направлена на стимулирование развития рыболовного флота в России.

Суда проекта 03141 способны не только ловить крабов и креветок с помощью ловушек, но и хранить улов в охлажденной морской воде, что позволяет доставлять свежую продукцию в порты.

Хабаровский судостроительный завод планирует подписать несколько подобных контрактов с другими заказчиками. Строительство краболовных судов позволит загрузить производственные мощности ХСЗ на несколько лет, отметили в ОСК.

АО «Объединенная судостроительная корпорация» создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли (основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские бюро).

На базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса. Госкорпорация в первую очередь нацелена на российский рынок, но, кроме этого, экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.