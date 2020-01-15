Онтиков: Перед берлинской конференцией по Ливии политики начали играть мускулами

Накануне в Палате представителей Ливии заявили о прекращении перемирия и продолжении освобождения Триполи от бандформирований. При этом в стране до сих пор работает режим прекращения огня. По мнению эксперта, такая позиция — игра мускулами, и накануне берлинской конференции совершать такие шаги было бы политической ошибкой.

На фоне перемирия в Ливии глава базирующейся в Тобруке Палаты представителей Ливии Агила Салех заявил, что пауза в боевых действиях закончилась и освобождение Триполи продолжится. Однако начатый 12 января режим прекращения огня до сих пор работает, и его поддержал фельдмаршал Халифа Хафтар Ливийской национальной армии (ЛНА) вместе с нелегитимным Правительством национального согласия (ПНС). Конечно, в Триполи происходят редкие стычки, но это случаи, к которым договоренность сторон не имеет отношения.

Таким образом, заявление Агилы Салеха могло быть вызвано желанием поднять градус риторики по ливийской теме, в то время, как в скором времени в Берлине пройдет конференция по обсуждению проблемы в Ливии. По мнению востоковеда и публициста Андрея Онтикова, перед такими встречами принято играть мускулами, и подобные высказывания могут работать в подобном ключе.

«В преддверии такого рода встреч идет игра мускулами, и Агила Салех ранее говорил, что если продолжится турецкое вмешательство, парламентарии направят запрос Египту, чтобы те отправили своих военных для помощи законодательному органу в борьбе с Правительством национального согласия. Здесь еще важно понимать, что Хафтар и Салех действуют в одной связке и видят перед собой общего врага», — отметил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей Андрей Онтиков.

В конце недели, 19 января, в Берлине состоится масштабная конференция по ливийской теме. Во время встречи планируется сформировать группу из 39 человек, которые будут работать над разрешением кризиса и мирного урегулирования. Также на площадке встретятся Халифа Хафтар и глава ПНС Файез Саррадж.

«Если в Ливии возобновятся боевые действия, это полностью обесценит конференцию в Берлине. Ведь какой смысл набирать политиков в германской столице, ехать президентам, когда в Ливии гремят пушки. Как по мне, это будет еще своего рода политическая вещь для ливийцев при всей их правильности борьбы против боевиков «Братьев-Мусульман» (запрещенная в РФ террористическая организация) и других радикальных элементов, которые присутствуют в этой стране. Возобновлять конфликт было бы политической ошибкой, потому что это сильно сказалось бы на отношении ряда иностранных государств к Хафтару», — отметил эксперт.

Отметим, что инициативу проведения берлинской конференции поддержал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что для результативности мероприятия на него необходимо пригласить государства, заинтересованные в разрешении кризиса в африканской стране. Лидер РФ подчеркнул, что все принятые в Берлине решения в обязательном порядке должны быть согласованы с участниками противостояния в Ливии.

Напомним, что первыми на мирное урегулирование в Ливии откликнулись военные ЛНА, которые в день прекращения огня перестали выполнять боевые задачи. Позже за ними последовали и бандформирования, поддерживаемые ПНС.

На следующий день, 13 января в Москве состоялась встреча между Халифой Хафтаром и Файезом Сарраджем. Обе стороны шесть часов обсуждали мирное соглашение, которое подписала триполитанская власть. Однако военачальник попросил взять паузу для оглашения своего решения. Это связано с тем, что он отвечает за основную часть страны и ему необходимо заручиться поддержкой племен.