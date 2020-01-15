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Путин призвал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения

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Путин призвал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения

Москва, 15 января. В России необходимо сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

«В каждой стране граждане критикуют систему здравоохранения. Мы ставим перед собой цели и способны добиваться результатов. О здравоохранении судят не по цифрам и статистике. Если человеку приходится ехать за десятки километров, стоять в очередях, тратить весь день, то его мало интересует, как выросла продолжительность жизни, он думает, как легче получить своевременную медицинскую помощь», — заявил лидер РФ.

Глава государства также призвал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения.

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