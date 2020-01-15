Запад развернул медиакампанию по дискредитации мирной инициативы России в Ливии​​​​​​​

Зарубежные и либеральные российские СМИ взяли курс на дискредитацию дипломатической инициативы России по прекращению военного конфликта в Ливии. Замалчивая значимые факты, прозападные журналисты превращают Москву в международного агрессора и закладывают основу для оправдания возможных силовых действий стран Запада.

Мирная инициатива России

Президент России Владимир Путин 8 января в Стамбуле провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи российский лидер предложил ввести режим прекращения огня в Ливии, чтобы перевести конфликт в дипломатическое русло. Основным условием начала переговорного процесса в африканском государстве президент РФ назвал остановку боевых действий к 12 января между Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром и бандформированиями Правительства национального согласия (ПНС) под руководством Файеза Сарраджа.

Глава Турции поддержал инициативу Путина. ЛНА также высказала уважение к мирной инициативе России и 11 января прекратила все боевые операции. Боевики ПНС воспользовались бездействием противника и обстреливали позиции ливийской армии на протяжении всего дня. Несмотря на напряженную обстановку, к 00 часов 00 минут обстрелы прекратились, а 12 января начал официально действовать режим прекращения огня. Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову удалось сделать невозможное — остановить войну и склонить двух непримиримых врагов к диалогу.

Дипломатические усилия России на этом не завершились. Власти РФ предприняли все возможное, чтобы свести Хафтара и Сарраджа в Москве 13 января для подписания соглашения о перемирии. Миротворческий подход к решению проблемы вызвал резонанс в международном сообществе. Особенно в странах африканского и ближневосточного региона. Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги поприветствовал усилия России по урегулированию ситуации в Ливии и выразил надежду, что война закончится. Положительно отозвалась Иордания, также поддержав предстоящий 19 января саммит по Ливии в Германии, призванный помочь решить накопившиеся проблемы.

На переговорах в Москве удалось достичь промежуточных результатов. Как сообщило РИА Новости, Халифа Хафтар не поставил подпись под документом, попросив дополнительное время для обдумывания, и покинул Россию. Позднее СМИ сообщили, что отъезд фельдмаршала связан с игнорированием в проекте соглашения ряда требований. Ранее Хафтар настаивал на вводе его войск в Триполи и формировании правительства национального единства. Командующий ЛНА также призывал к мониторингу за ситуацией в Ливии со стороны международного сообщества, требуя вывести из Ливии турецких наемников и сирийских боевиков.

Несмотря на отъезд командующего, глава МИД РФ высоко оценил достигнутые успехи: документ подписали несколько участников конфликта, в том числе Саррадж и глава Высшего госсовета Халед аль-Мишри, сообщило РИА Новости. Соглашение о прекращении огня действует до сих пор, а процесс мирного урегулирования ливийского кризиса не остановлен. Российские эксперты и политологи, комментируя возникшую ситуацию с отбытием Хафтара, подчеркнули, что решить накопившиеся за годы проблемы в один день невозможно. Тем более, когда в стране пересеклись интересы множества стран и региональных сил, заявлял в беседе с ФАН заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов. По мнению эксперта, Россия уже заложила хороший фундамент для последующих встреч.

Дискредитация дипломатии Москвы

Участие России в разрешении ливийского кризиса позитивно восприняли не все. В частности, многие страны Запада увидели в этом угрозу своим интересам в Африке и на Ближнем Востоке. Правда, напрямую они об этом не сказали. О непринятии российского участия свидетельствуют два факта. Первый — заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика. Политик неоднозначно прокомментировал дипломатический курс РФ, выразив надежду на урегулирования кризиса, но отметив, что не считает предложения России в настоящий момент «конкурирующими».

«Важно, чтобы то, что происходит в Москве, входило в рамки усилий по организации встречи в Берлине», — подчеркнул чиновник.

Сам по себе факт того, что политик ООН затрагивает вопрос конкуренции стран в контексте разговора об установлении мира в государстве, где на протяжении долгих лет гибнут люди, уже говорит о наличии интересов и ангажированности, а также о готовности создать препятствия. О каких именно интересах идет речь, расскажем ниже.

Второй факт — наличие признаков ведущейся странами Запада медийной кампании в Сети по дискредитации дипломатической инициативы Москвы в Ливии. Последнюю неделю тренды задают зарубежные крупные СМИ, ранее уже замеченные в продвижении антироссийской повестки.

Американское издание Bloomberg и британская газета The Guardian формируют негативную повестку, выставляя Россию агрессором на международной арене, а перерыв в переговорном процессе называя провалом. Западные издания расставляют акценты таким образом, будто миротворческая инициатива используется как ширма для реализации личных интересов. Это видно по формулировкам вроде «переговоры для Путина» или «усиление влияние России в Ливии».

При этом умалчиваются важные факты, что переговоры именно приостановлены из-за описанных выше разногласий, а Хафтар взял время для размышлений. Сам документ подписали представители ПНС. Это говорит о том, что западному сообществу очень хочется представить борьбу Москвы за мир в виде интервенции.

Повестку зарубежных СМИ вкупе с умалчиванием информации поддержали оппозиционные издания, и ранее замеченные в навязывании антироссийского дискурса, подготовке заказных статей и необъективной критике внутриполитического курса РФ.

Издания «Радио Свобода» и «Голос Америки» (оба СМИ признаны иноагентами) вбрасывают дезинформацию, что договоренности Путина и Эрдогана по прекращению войны в Ливии — это «союз хищников», готовящихся «поделить» африканское государство после Сирии.

Заострим внимание. СМИ, которые официально принадлежат США и пропагандируют позицию Вашингтона, санкционировавшего бомбардировку Японии, а позднее вторжение в Ирак, Ливан, Вьетнам, Югославию и одобрившего убийство Муаммара Каддафи, позиционируют Россию «хищником».

Традиционно в распространении необъективной информации были замечены «Новая газета» и The Bell. Прозападные издания делают Россию участницей конфликта и дискредитируют дипломатические успехи страны, распространяя ложную информацию о поддержке Москвой сил Хафтара. Для указанных изданий ПНС — не нелегитимное образование, использующее в своих интересах террористов для удержания власти и получения ресурсов, а объединение, поддерживаемое ООН. Напомним, что Саррадж также сотрудничает с исламистским движением «Братья-мусульмане»1 (террористическая организация, запрещена в РФ).

«Конкуренция дипломатий»

Чтобы понять, почему Запад активизировался и начал медиакампанию, нужно обратить внимание на ситуацию в регионе. Ливия — небольшая, но стратегически важная и богатая нефтью страна, безграничный доступ к которой западные страны пытаются получить не первый год. В африканском государстве пересеклись интересы огромного количества сторон.

Франция и Италия конкурируют между собой в Ливии на экономической и геополитической почве. Ливия — бывшая итальянская колония, где Рим пытается восстановить влияние, поддерживая ПНС. Головной болью Италии являются мигранты, отправляющиеся из Ливии через Средиземное море в Европу. Также итальянцы озабочены сохранением газовых поставок через трубопровод «Зеленый поток» и разработкой ливийских месторождений концерном ENI. Италия напрямую сотрудничает с «Национальной нефтяной корпорацией» (NOC), штаб-квартира которой расположена в Триполи. Поэтому итальянцам выгодно сотрудничать с Сарраджем.

У Франции другие интересы. Они хотят усилить влияние в регионе, а также не допустить проникновения радикальных исламистов в государства с собственным политическим влиянием — Тунис, Чад и Нигер. У Парижа тоже есть проблемы с мигрантами и свои интересы в нефтегазовой сфере. Французская Total имеет права на разработку некоторых ливийских месторождений и постоянно расширяет свое присутствие. В середине декабря 2019 года концерн провел переговоры с «Национальной нефтяной корпорацией» по выкупе активов Marathon Oil в стране, которые включают миноритарную долю в концессиях Al-Waha (дочернее предприятие NOC).

Конфликт по распределению сфер влияния не дает договориться Риму и Парижу. Политолог, доцент РГГУ Сергей Серегичев в интервью RT ранее заявлял, что на сегодняшний день французы пытаются перехватить у итальянцев дипломатическую инициативу.

Собственные политические и экономические интересы в Ливии имеют Египет, ОАЭ, Судан, Иордания и Турция. Выгодоприобретателями являются также Германия и Австрия — немецкая Wintershall и австрийская OMV поддерживают «Национальную нефтяную корпорацию».

Кроме того, нефтяная отрасль находится под защитой резолюций ООН. В ноябре прошлого года в африканском государстве, спустя шест лет после гибели американского посла Кристофера Стивенса в Бенгази, вновь заявили о своих интересах Соединенные Штаты, начав переговоры с Хафтаром по поводу его отказа от сотрудничества с Россией. Политики и военные США начали обвинять РФ в обострении ситуации. И это несмотря на главную цель РФ в Ливии — установить мир и не допустить укрепления радикальных террористических группировок.

Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов в беседе с РИА Новости объяснял возвращение Америки двумя обстоятельствами. Первое — Вашингтон не хочет, чтобы восток и запад Ливии объединились при участии России, так как Москва получит политическое преимущество. Второе — в Белом доме опасаются, что РФ использует Ливию как плацдарм для усиления влияния в Африке и на Ближнем Востоке.

В итоге получается сложный пазл, где очевидна «конкуренция дипломатий». Некая общность, несмотря на локальные разногласия, наблюдается у стран Запада, которые заинтересованы в сохранении контроля над страной в руках ПНС и Файеза Сарраджа. Таким образом, ЕС и США будут иметь доступ к нефти. Между собой больше возможностей договориться.

Инициатива же России по заключению мирного соглашения ЛНА и ПНС с учетом интересов Хафтара не играет на руку западным странам и создает угрозу потери доступа к ресурсам. Более того, она снижает значимость политических процессов, инициированных в ЕС. Стоит вспомнить, что главы МИД стран ЕС накануне встречи Путина в Стамбуле озвучивали призывы прекратить военные действия в Ливии. Но теперь их заявления, на фоне миротворческой инициативы и усилий РФ, кажутся блеклыми. Чтобы иметь возможность оттеснить Россию в Ливии при необходимости, начата медиакампания по дискредитации политического курса Москвы и формированию образа интервента. При обострении конфликта население западных стран не будет выступать против увеличения военного контингента и начала каких-либо военных операций. Западные страны не первый год используют подобные технологии. Фактически любая военная кампания начинается со вбросов в СМИ и медийной подготовки.

1 Организация запрещена на территории РФ.