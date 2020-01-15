Москва, 15 января. Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить материнский капитал в стране на 150 тысяч рублей. Об этом он заявил во время послания Федеральному собранию.
Право на эти средства семья получит при рождении второго ребенка.
Москва, 15 января. Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить материнский капитал в стране на 150 тысяч рублей. Об этом он заявил во время послания Федеральному собранию.
Право на эти средства семья получит при рождении второго ребенка.
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