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Путин предложил увеличить материнский капитал

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Путин предложил увеличить материнский капитал

Москва, 15 января. Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить материнский капитал в стране на 150 тысяч рублей. Об этом он заявил во время послания Федеральному собранию.

Право на эти средства семья получит при рождении второго ребенка.

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