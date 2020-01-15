Минобразования ПНС открыло несколько школ в доказательство приверженности перемирию

Триполи, 15 января. Министр образования так называемого Правительства национального согласия Мухаммад Амари объявил об открытии части школ в муниципалитетах Айн Зара и Таджура.

Помимо этого во вторник, 14 января, возобновили работу школ в центре Триполи, в районах Сук аль-Джума и аль-Андалус. Это подтверждает приверженность группировок ПНС режиму прекращения боевых действий. Однако в муниципалитете Абу Салим учебные учреждения по-прежнему закрыты. Решение о частичном открытии школ в подконтрольных так называемому Правительству национального согласия районах анонсировали на встрече главы Минобразования ПНС Амари и его заместителя Адель Джумы с руководителями образования в Большом Триполи.

Враждующие стороны до сих пор сохраняют мирный режим, хоть и по-прежнему придерживаются агрессивной риторики в отношении друг друга. Тем не менее, на межливийских переговорах в Москве, которые прошли в воскресенье, 13 января, главнокомандующему Ливийской национальной армии Халифе Хафтару и премьер-министру так называемого Правительства национального согласия Файезу Сарраджу удалось прийти к пониманию. Оппоненты признают необходимость сохранения бессрочного прекращения боевых действий.