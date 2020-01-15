Москва, 15 января. Израиль, систематически нанося удары по сирийским территориям, продолжает политику Соединенных Штатов Америки и собственную политику на Ближнем Востоке, заявил военный обозреватель Виктор Баранец.

Накануне израильская авиация нанесла удар по военному аэродрому «Тифор» на востоке провинции Хомс. Согласно данным сирийских средств массовой информации, атака производилась беспилотниками и ракетами. Средства ПВО Сирии отразили ракетный удар, поразив несколько целей.

Как пишет «НьюИнформ», Баранец раскритиковал слова премьер-министра страны Биньямину Нетаньяху, который недавно заявил, что Тель-Авив не допустит закрепления Ирана на территории САР. Баранец заявил, что Израиль продолжает кровавую политику США в Сирии .

«Невежество и очевидное вероломство такого заявления – оно, по большому счету, на трибунах ООН должно получить всемирное осуждение», — сказал он.

Эксперт уточнил, что Израиль берет плохой пример с американцев, которые ведут кровавую политику на Ближнем Востоке.

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля при помощи беспилотников нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 (Тифор), расположенному на востоке провинции Хомс в Сирийской Арабской Республике. Атака на авиабазу произошла в ночь на среду, сообщает сирийское государственное агентство SANA.

По данным источника, часть ракет, которыми ВВС Израиля атаковали аэродром, были сбиты средствами сирийской противовоздушной обороны. Сообщается, что атака велась под покровом темноты — в 22.10 по местному времени (23.10 мск). Четыре ракеты упали на территории аэродрома, причинив некоторый материальный ущерб, сообщает SANA. О погибших и пострадавших информации пока нет.

По мнению российских политиков и экспертов, атака на сирийский аэродром — это очередная попытка Соединенных Штатов оказать давление на Иран, в данном случае руками своего самого верного союзника в ближневосточном регионе — Израиля. В данном случае, не имея ресурса, а точнее, опасаясь нанести удар непосредственно по иранской территории, США при помощи Израиля пытаются бить по союзникам Ирана (в частности, шиитским формированиям) в других странах — Сирии и Ираке.