Цымбалюк-Романовская рассказала о «жалком существовании» Джигарханяна после разрыва с ней

Москва, 15 января. Бывшая жена актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о последствиях разрыва с артистом. По ее словам, бывшему возлюбленному приходится без нее тяжко и он влачит «жалкое существование».

Пианистка заявила, что из-за развода с ней Джигарханян «потерял качественную жизнь, какую он по-настоящему хотел».

«Вернуть это невозможно. Но если бы это можно было бы вернуть, то Армену Борисовичу было бы лучше», — сказала Цымбалюк-Романовская в интервью «Собеседнику.ру».

По словам экс-жены 84-летнего артиста, после расставания с Джигарханяном ей повезло больше. Цымбалюк-Романовская призналась, что она в отличие от бывшего мужа продолжает общаться со старыми друзьями — Эдвардом Радзинским, Владимиром Быстряковым, Юрием Рыбчинским. Она уверяет, что у Джигарханяна сейчас даже нет мобильного телефона, чтобы позвонить своим товарищам.

«Он оторван от мира. Никто не может ему позвонить, и он не может никому из друзей позвонить. Телефон ему не дают», — добавила телезвезда.

Цымбалюк-Романовская утверждает, что с ее приходом в жизнь Джигарханяна жить режиссеру стало комфортнее. Его запыленная квартира прекратилась в уютное гнездышко, он стал нормально питаться, на отдыхе и в командировках приучился жить в хороших отелях.