Москва, 15 января. Президент РФ Владимир Путин поручил повысить коэффициент рождаемости в России до 1,7 к 2024 году. Об этом глава государства заявил в послании Федеральному собранию.

«Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году составил 1,5 ― для нашей страны этого мало. Наша историческая обязанность ответить на этот вызов. Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый рост численности населения. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7», — заявил Путин.