Враждующие стороны сохраняют режим прекращения военных действий в Ливии

Триполи, 15 января. Ливийская национальная армия и так называемое Правительство национального согласия придерживаются режима прекращении огня.

Обе стороны конфликта, невзирая на агрессивную риторику, не совершают торпедирующих мирный процесс действий. Межливийские переговоры на московской площадке 13 января увенчались успехом: и премьер-министр так называемого ПНС Файез Саррадж, и главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар достигли принципиального согласия при обсуждении вопроса о необходимости бессрочного прекращения боевых действий.

В Минобороны России подтвердили, что сторонам удалось достигнуть понимания, хоть глава ЛНА на данный момент и не подписал документ о заключении мирного режима. Вторая сессия переговоров пройдет в воскресенье, 19 января, в столице Германии – Берлине.