США пытаются давить на Иран через удары Израиля по Сирии

Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по восточной части сирийской провинции Хомс, где расположен военный аэродром Т-4 (Тифор). Об этом сообщило командование ВС Сирийской Арабской Республики.

Атака на авиабазу произошла вечером 14 января. Сообщается, что удары израильтяне нанесли под покровом темноты — в 22.10 по местному времени (23.10 по мск).

Часть ракет, которыми израильские силы атаковали аэродром, были сбиты средствами сирийской противовоздушной обороны. Лишь четыре ракеты упали на территории аэродрома, причинив материальный ущерб, размер которого не уточняется. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Утратившие контроль над происходящим в ближневосточном регионе США из последних сил пытаются сохранить присутствие в этих землях. Таким мнением с Федеральным агентством новостей (ФАН) поделился член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин. Эксперт уверен, что Вашингтон использует для этих целей именно своих израильских партнеров.

«США уже окончательно не контролируют ситуацию на Ближнем Востоке и пытаются последние свои силы применить в других точках региона, таких как, например, Ирак. Также мы прекрасно видим на противостоянии с Ираном, что происходит. Существует и западная коалиция во главе такими странами как Израиль. Турция по факту уже вышла из этой коалиции, она ведет независимую геополитическую игру на Ближнем Востоке, но Израиль, к сожалению, является неким проводником Соединенных Штатов», — заметил Самонкин.

Через Израиль, уверен эксперт, Соединенные Штаты демонстрируют всему миру, что не намерены терять влияние на Ближнем Востоке. Также Самонкин подчеркнул, что с помощью израильских союзников через Сирию США пытаются оказать давление на Иран. Подобным образом Вашингтону приходится действовать ввиду отсутствия альтернативных вариантов.

«Мне кажется, что таким образом Израиль, находясь в фарватере Соединенных Штатов Америки, показывает нам, что США и их союзники не готовы мириться с проигрышем на Ближнем Востоке. Через Израиль США показывает, что они не заинтересованы полностью уходить с Ближнего Востока. Израиль является союзником США и это происходит на фоне противостояния Америки с Ираном. Американцы открыто не влезают сейчас в конфликт с другими странами, но демонстрируют через Израиль, что они пока, к сожалению, там присутствуют. США застряли на направлении противодействия Ирану и, конечно же, не могут сейчас воевать на два фронта. Поэтому они делают это через союзников», — считает собеседник агентства.

При этом, эксперт напомнил о наличии определенных российско-израильских договоренностей относительно о деэскалации обстановки на Ближнем Востоке. Однако, подчеркнул спикер, Израиль эти обязательства игнорирует.

«Учитывая, что у нас с Израилем есть некие договоренности, удивительно, что они их нарушают, несмотря на переговоры их лидера с президентом нашей страны по стабилизации ситуации в регионе», — заявил Самонкин.

Имея конфликт с Ираном, американцы не забывают и о другом своем интересе в регионе. Эксперт заметил, что США не перестает рассматривать Сирию как территорию для влияния на соседние страны. Вашингтону, напомнил Самонкин, необходимо продолжать дестабилизировать обстановку в САР, ослабляя ее, если не силовым путем, то посредством разрушения экономики.