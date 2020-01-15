Звезду «Гарри Поттера» Рэдклиффа приняли за бездомного

Нью-Йорк, 15 января. Голливудский актер, звезда фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф рассказал, как прохожий перепутал его с бездомным и предложил ему деньги.

В эфире шоу Грэма Нортона Рэдклифф рассказал, что однажды гулял по Нью-Йорку со своей девушкой. Она зашла в магазин, а актер остался ждать на улице вместе с собакой.

Актер отметил, что в то время в Нью-Йорке было холодно, поэтому он облачился в толстовку с капюшоном, флисовую кофту и объемную куртку, сообщает «Культуромания». Рэдклифф решил согреть своего питомца, который тоже мерз, и наклонился, чтобы обнять его, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Тут я увидел парня: он прошел мимо, но потом обернулся и посмотрел на меня. Через секунду он подошел ко мне и протянул пять долларов со словами: «Возьми себе кофе, дружище». Видимо, мне нужно бриться чаще!» ― рассказал актер.

В 2019 году издание Heatworld включило Рэдклиффа в число богатейших британских миллионеров в возрасте до 30 лет. За год актер заработал около 90 миллионов фунтов стерлингов.