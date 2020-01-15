Рожин объяснил высокий градус риторики вокруг достигнутых в РФ договоренностей по Ливии

В преддверии берлинской конференции по Ливии спикер заседающей на востоке страны Палаты представителей (парламента) Агила Салех поднимает градус риторики, и его достаточно резкие высказывания с удовольствием подхватывают западные СМИ. Делается это, чтобы попытаться дискредитировать важнейшую миротворческую роль России в ливийском урегулировании, отмечают эксперты. Напомним, именно Москве удалось усадить за стол переговоров непримиримых врагов.

Ранее стало известно, что успешно завершился проходивший в РФ первый тур консультаций с участием командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, председателя Палаты представителей Агилы Салеха, главы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа и председателя Высшего государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри. Итоговый документ подписали Саррадж и Мишри. Хафтар покинул Москву раньше, взяв паузу для консультаций с руководителями племен, поддерживающих ЛНА, сообщило Минобороны РФ.

Сообщается, что подписанное 12 января перемирие строго соблюдается всеми сторонами ливийского конфликта, и дальнейшие переговоры будут продолжены в Берлине, о чем ранее договорились президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Несмотря на достаточно жесткую риторику, которую позволяют себе некоторые участники переговорного процесса, все стороны соблюдают объявленное с 12 января перемирие и готовы участвовать во встрече в Берлине, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт Борис Рожин.

«То, что Хафтар покинул Москву, не подписав итоговое соглашение, создает элемент неопределенности в преддверии Берлинской конференции, — отмечает эксперт. — Тем не менее, соглашение соблюдается всеми сторонами. Да, сегодня идет определенная борьба между различными силами за получение определенных преимуществ, но эта борьба идет в формате дипломатического процесса».

По словам собеседника ФАН, с Хафтаром, его союзниками и противниками работают разные группы стран. Интересы различных групп могут различаться, что создает определенные сложности.

«Все это порождает определенные спекуляции. Если ничего не сорвется, реальная готовность сторон к переговорам будет ясна на конференции в Берлине, которая намечена на 19 января. Там сторонам предстоит либо все подписать и согласиться на определенные условия, либо возможно продолжение противостояния», — резюмировал Борис Рожин.

В ночь на воскресенье ЛНА и ПНС Ливии объявили о прекращении боевых действий. Подписание перемирия, которое соблюдается всеми сторонами, последовало после того, как президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Реджеп Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии, призвав все стороны прекратить огонь и немедленно сесть за стол переговоров. Местом переговоров была выбрана Россия. По мнению политиков и экспертов, успех этих переговоров показал, что без посреднической роли Москвы урегулирование в Ливии невозможно.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в стране продолжается кризис. В настоящее время на востоке Ливии власть осуществляет избранный народом парламент, в столице Триполи заседает ПНС Ливии, возглавляемое ставленником Запада Файезом Сарраджем. ПНС Ливии и его руководство неоднократно подвергались обвинениям в коррупции и сотрудничестве с террористами.

Ливийская национальная армия (ЛНА), возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, с 2016 года ведет в Ливии контртеррористическую операцию.