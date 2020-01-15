Сенатор Клинцевич уверен, что Ираку нужны С-400, чтобы избавиться от тирании США

Российские зенитно-ракетные системы С-400 вновь становятся поперек горла внешней политике Соединенных Штатов. После того, как Ирак заявил о намерении вооружиться ими, заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ пообещал, что в отношении государства, парламент которого принял решение изгнать американцев с территории своей страны, будут введены санкции. Однако попытки военного и экономического давления только придадут больше звучания лозунгу «Янки, гоу хом!» на Ближнем Востоке, заявил в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«И не только там: во всем мире «Янки, гоу хом!» становится частью политической повестки. И тем сильнее при этом уважается российский триколор. Для многих становится очевидно, что тот, кто покупает у России С-400, фактически приобретает реальный государственный суверенитет. В случае с Ираком это бы означало, что уже никогда не повторится то, что случилось с иранским генералом Касемом Сулеймани. И никакой американский беспилотник больше бы не смог в нарушение всех международных норм совершать политические убийства на его территории», — уверен сенатор.

По его словам, наличие в системе вооружения любой страны таких серьезных систем ПВО, как С-400, надежно предохраняет от несанкционированных полетов потенциально опасных летательных аппаратов. США это отлично понимают, поэтому перешли на язык угроз и ультиматумов.

«Вообще, это уму непостижимо, как у них хватает наглости решать, кому, что и у кого покупать. А если они вдруг предложат Ираку купить вместо наших свои системы ПВО «Patriot», это, согласно Уставу ООН, однозначно будет считаться недобросовестной конкуренцией, граничащей с государственным терроризмом. По-другому действия Соединенных Штатов расценивать нельзя» — считает Клинцевич.

Собеседник ФАН задается вопросом, разберется ли когда-нибудь мир с тем, что делать с этой страной. По его словам, лидеры стран планеты должны прийти к единому мнению о том, что США надо ставить на место. Иначе Соединенные Штаты взаправду будут считать себя мировыми жандармами, хозяевами мира, а всех остальных — своими вассалами.

«Так что я уверен, что Ирак, несмотря на запугивания, приобретет С-400 у России и обеспечит таким образом свою безопасность, — уверен парламентарий. — А после того, как это будет сделано, персонал пройдет обучение и комплексы заступят на дежурство, Багдад вне всякого сомнения даст американцам месяц сроку на то, чтобы они вывели свои войска с территории страны — иначе, по его истечении, ни один их самолет не взлетит и не приземлится».

Понимая это, США всеми силами пытаются помешать приобретению враждебно настроенной к ним страной такого мощного «и государственно-политического инструмента», каким, по словам Клинцевича, является С-400 «Триумф». Также он считает, что Соединенные Штаты будут использовать все свое военно-экономическое влияние в мире, чтобы Ирак отозвал решение о выводе американских войск с его территории. Поскольку у Багдада есть хозяйственные отношения со странами Европы, то, в случае, если США введут санкции, эти связи будут оборваны — ведь ограничения накладываются не только на экономику караемого государства, но и на тех, кто с ним сотрудничает.