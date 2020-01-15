Путин назвал низкие доходы граждан острейшей проблемой РФ

Москва, 15 января. Острейшая проблема, которая является угрозой нашему будущему — низкие доходы значительной части граждан. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

«Острейшая проблема, которая является угрозой нашему будущему — низкие доходы значительной части граждан... Часто, когда работают оба родителя, доход очень скромный. При поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего ребенка в 75 субъектах РФ. Все это существенная поддержка», — подчеркнул глава государства.