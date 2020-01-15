РФ зафиксировала 38 нарушений перемирия в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама

Дамаск, 15 января. Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала за сутки 38 фактов нарушения режима прекращения огня, в то время как Турция — 31. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

«Российской частью представительства зафиксировано 38 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 20, Латакия – семь, Алеппо – шесть, Хама – пять», — уточняется в документе.

Турецкая сторона зафиксировала 31 случай нарушения перемирия в провинциях Идлиб, Алеппо, Хама и Латакия.

Как указали в ведомстве, в течение дня Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел одну гуманитарную акцию в провинции Ракка. Выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,9 тонны.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Российские военные в настоящее время проводят патрулирование территории севера страны в рамках заключенного 22 октября в Сочи меморандума о взаимопонимании, принятого с целью урегулирования ситуации в регионе.

Ранее боевики обстреляли из миномета пункт пропуска «Эль-Хадер» в провинции Алеппо. Ответный огонь не открывался. В результате атаки никто не пострадал.