Олигарх Михаил Ходорковский и оппозиция в России действуют по американской методичке, поддерживая попытку США устроить «цветную революцию» в Иране с привлечением на протесты студентов.

Протестная акция в Иране 11 января была организована студентами столичных университетов вслед за признанием руководства страны вины за крушение украинского «Боинга». Демонстранты публично отказались портить израильский и американский флаги, что довольно часто происходит во время массовых протестов. Студенты стремились показать, что не считают эти страны врагами.

Кроме того, в ходе акции протестующие разрывали портреты убитого 3 января от удара американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа иранского генерала Касема Сулеймани. Другими словами, активисты фактически дали понять, что выступают на стороне американцев в данном вопросе, несмотря на прошедший ранее митинг в память о Сулеймани, на котором собрались более миллиона человек. Акция студентов насчитывала примерно 700 человек. На пресечение беспорядков в Тегеране на главной площади и в других районах были развернуты группы силовиков.

Инструменты США для «цветной революции»

Протестная акция в Иране, поддержанная американским президентом, обратившимся к протестующим в Twitter при помощи персидского языка, имеет все признаки попытки США устроить «цветную революцию». Ведь подобный сценарий американские политтехнологи реализовывали во время «Арабской весны». Протесты малочисленной группы людей являются лишь первым этапом «цветной революции». Главной особенностью такой схемы является использование массовых протестов в качестве инструмента по раскачиванию обстановки внутри страны и сталкивание народа друг против друга.

В рамках раскачивания обстановки в нужном для США ключе активное участие принимают американские СМИ, которые представляют все события с точки зрения неуважения власти к народу и попыток подавить волеизъявление. Сюжеты в изданиях и на телевидении «подкрепляются» также мнениями высокопоставленных людей, и, чаще всего, «карманной оппозиции». Либеральные деятели готовы действовать по американской методичке, поддерживая протестные настроения. Ситуация в Иране не стала исключением. К примеру, оппозиция в России через критику в адрес Ирана решила проводить выпады и в сторону РФ.

Ходорковский и оппозиция в России действуют по американской методичке

Традиционно проявил активность в информационном поле олигарх Михаил Ходорковский, который раскритиковал действия силовиков, а также похвалил студентов. При этом названную Ходорковским «разгоном протестующих» борьбу с беспорядками в Иране олигарх сравнил с действиями полиции России на незаконных митингах оппозиции летом 2019 года, назвав события «братьями-близнецами».

Очевидно, что такая позиция не выдерживает критики, ведь в данном случае наблюдается совершенно разная повестка и ситуация, с которой был связан выход людей на акции. В России либеральные деятели, недовольные обоснованным и законным решением Мосгоризбиркома отказать в регистрации их в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы, решили устроить протестные акции. Несмотря на куда большую численность активистов и хулиганов на акциях, по сравнению с событиями в Иране, российские полицейские действовали в рамках закона. Арестам подверглись лишь самые ярые провокаторы, которые своими действиями представляли опасность для окружающих.

Очевидно, что Ходорковский, проживающий на Западе и стремящийся влиять на политическую обстановку в России в сторону свержения власти, продвигает проамериканскую позицию. Для этого он настраивает аудиторию в РФ на нужный для США лад и фактически провоцирует радикализацию протестов. Олигарх намеренно выставляет иранских силовиков борцами с волеизъявлением народа, поддерживая попытки США устроить «цветную революцию» в Иране и настраивая россиян против руководства как ближневосточной, так и своей страны.

Общую либеральную повестку в России по ситуации в Иране также поддержал владелец «подпольной преступной империи», политик Геннадий Гудков, который в блоге на «Эхе Москвы» осудил действия иранских властей, также сравнив их с российскими. По его мнению, признание вины от страны, в которой женщину могут казнить за отказ надеть хиджаб, показывает, что она более цивилизованная и развитая, чем Россия.

Выполнил действия согласно американской методичке и финансист признанного в России иноагентом ФБК Леонид Волков. В своем Twitter «навальнист» сетовал, что иранские студенты вышли на «спонтанные митинги», что вызывает у него зависть. Другими словами, финансист Навального оправдал протестные действия в Иране, имеющие признаки американского вмешательства, и выразил недовольство нежеланием россиян выходить на аналогичные акции.

Ходорковский на страже интересов США

Оппозиция в России фактически оправдывает вмешательство США в дела иностранных государств и поддерживает попытки провести «цветную революцию» в Иране, действуя по отработанной в ходе «Арабской весны» схеме. Ходорковский, открыто восхищаясь разогнанными студентами, как и Дональд Трамп, пытается поддержать раскачивание обстановки и выставить руководство Ирана нарушителем прав человека.

Примечательно, что олигарх, пользуясь событиями в Тегеране, не упустил возможность раскритиковать власти не только Ирана, но и России. Ходорковский, как и другие либеральные деятели, безосновательно сравнил «разгон митингов» в двух странах, прекрасно понимая разницу в повестке и обстоятельствах. Это лишний раз подтверждает стремление использовать любую возможность для критики власти в РФ, а также о необходимости действовать согласно расписанной политтехнологами США методичке.