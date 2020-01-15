Грушко назвал недостаточными усилия Киева по выполнению Минских соглашений

Москва, 15 января. Киев движется в правильном направлении в реализации Минских соглашений, однако этих усилий пока недостаточно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Позиция Евросоюза на сегодняшний день заключается в том, что весь комплекс стратегических отношений России и ЕС подвешен на выполнении Минских соглашений. Но Киев не выполняет Минские соглашения, это понятно всем», ― заявил Грушко на сессии Гайдаровского форума.

Напомним, 9 декабря в Париже прошел первый за три года саммит «нормандской четверки». По его итогам лидеры России, Украины, Франции и Германии подтвердили свою приверженность Минским соглашениям. Киевская сторона пыталась внести изменения в документ, однако партнеры настояли на безальтернативности мирного процесса на основе Минских соглашений.

Ранее президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Минские соглашения для урегулирования ситуации в Донбассе остаются безальтернативными.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота. В Донбассе, который не поддержал новое правительство, образовались две республики — ЛНР и ДНР.