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Роухани назвал чепухой заявление о стремлении Ирана заполучить ядерное оружие

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Роухани назвал чепухой заявление о стремлении Ирана заполучить ядерное оружие

Тегеран, 15 января. Президент Ирана Хасан Роухани назвал чепухой информацию, что Тегеран якобы стремится заполучить ядерное оружие. Его выступление транслировало иранское государственное телевидение.

«То, что Иран стремится получить ядерное оружие, является повторяющейся чепухой», — сказал иранский лидер.

Глава Ирана также прокомментировал предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заменить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе на «сделку Трампа». Он сомневается в перспективности этой идеи.

«Но что же делал [президент США Дональд] Трамп кроме того, что нарушал международные соглашения?» — приводит агентство ISNA.

Роухани не раз заявлял, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия.

Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран в июле 2015 года объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. 

Однако в мае американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из соглашения и восстановлении жесткий санкции против республики. Через год Иран заявил о первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов ядерной сделки.

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Источник: ISNA
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