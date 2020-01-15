Жителей России предупредили о новых финансовых «пирамидах»

Москва, 15 января. Жителям России грозят новые финансовые «пирамиды». Мошенники предлагают вкладывать деньги в инвестиционные проекты и услуги.

Новый вид финансового мошенничества максимально прост и не вызывает подозрений. Гражданам предлагают вложиться в строительство недвижимости, которая в будущем приумножит доход. Людям сулят высокую доходность - до 40%, когда в банке она составляет до 7%. На практике оказывается, что в погоне за большими прибылями, люди теряют недвижимость, деньги и даже здоровье, передает Deita.ru.

Государство запретило микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог недвижимости, но мошенники проявляют изобретательность и находят другие способы одурачивания. Жертвами, как правило, становится юридически неподкованные люди.

В МВД отмечают, что контракты и договора составляются так, что разобраться в них могут только квалифицированные специалисты. В полиции советуют внимательнее изучать учредительные бумаги компании и ее историю, чтобы не попасть на удочку мошенников.

Ранее сообщалось, что пенсионеры в подмосковном Красногорске смогут повысить финансовую грамотность в рамках образовательного проекта Банка России. Курс «Прививаем культуру финансовой грамотности» состоит из четырех уроков и рассчитан на группу до 25 человек. Изучив курс «Правила безопасности», красногорцы научатся распознавать мошенников и финансовые пирамиды, передает РИАМО.