Орешкин назвал еврозону примером провальной макроэкономической политики

Москва, 15 января. Европейская зона является примером провала макроэкономической политики. Такое мнение выразил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Он отметил, что в части денежно-кредитной политики страны еврозоны утратили суверенитет. Кроме того, у них отсутствует единая бюджетная политика и банковский союз.

«Называют это половинчатый экономический союз, который на самом деле привел к тому, что такие страны, как Греция, остались просто без суверенной экономической политики. И это привело к тем проблемам в целом в еврозоне, которые мы наблюдаем последние 10–20 лет», — сказал министр на Гайдаровском форуме.

Действующий в рамках ЕС валютный союз Орешкин назвал очевидным примером провала в макроэкономической политике.

«Есть институциональные причины для того, чтобы случилось то, что случилось. Потому что даже когда сейчас госпожа Лагард (глава Европейского центрального банка (ЕЦБ). — Прим. ФАН) говорит о том, что нужно увеличивать расходы и увеличивать совокупный дефицит бюджетный, вопрос, кто в Европе это должен сделать?», — обратил внимание он.

По словам министра, такая возможность в Европе есть у Германии, однако в Старом свете реализовывать ее не стремятся.

Дополнительно Орешкин отметил то, что государства из-за отсутствия национальной валюты не могут проводить собственную экономическую политику.

Он объяснил, что это снимает риски от необдуманных действий, но одновременно приводит к тому, что экономическая политика вырабатывается не исходя из ситуации в конкретной стране, а по совершенно другим причинам.

Ранее стало известно, что Орешкин вместе с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком представит Кабмин на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, который пройдет с 21 по 24 января.