Иран заявил о многомиллиардном ущербе экономике из-за санкций США

Нью-Дели, 15 января. Ущерб, нанесенный экономике Ирана из-за санкций США, оценивается в сотни миллиардов долларов. Об этом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

Министр прибыл в Индию для участия в международной конференции «Диалог Райсина».

«Наша экономика в минувшие два года понесла значительные убытки [из-за введенных США ограничений]», — заявил он во время визита в Нью-Дели.

Министр подчеркнул, что Тегеран не заинтересован в переговорах с Вашингтоном.

И без того напряженные из-за ядерной сделки отношения между Тегераном и Вашингтоном осложнились 3 января, когда американцы авиаударом убили под Багдадом иранского генерала Касема Сулеймани. Провести операцию против командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) приказал президент США Дональд Трамп.

Убийство Сулеймани, которого считают национальным героем Ирана, вызвало острую реакцию Тегерана. В ответ Иран нанес удар по американским военным базам в Ираке. Эта операция получила название «Мученик Сулеймани».

После беззаконных действий Вашингтона, приведших к гибели людей, Сирия, Иран и Ирак выступили против американского присутствия в регионе и призвали Штаты покинуть Ближний Восток.