ВСУ шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

Донецк, 15 января. Украинские силовики за минувшие сутки шесть раз нарушили перемирие в Донбассе, заявил представитель Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ФАН) составило шесть раз», — сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что бойцы ВСУ выпустили по территории республики 14 мин калибрами 120 и 82 миллиметра. При обстрелах также применяли стрелковое вооружение и гранатометы.

Гражданская война на Украине развернулась в 2014 году после государственного переворота в стране. Тогда жители отдельной части Луганской и Донецкой областей не согласились подчиняться новому руководству и объявили о своей независимости. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. По последним данным, жертвами внутнриукраинского конфликта стали 13 тысяч человек.

Урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Осенью Контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает разведение сил в Донбассе и предоставление региону особого статуса.