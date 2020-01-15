Москва, 15 января. Министерство иностранных дел России в преддверии приезда нового посла Соединенных Штатов Америки Джона Салливана в Москву разместило на официальной странице в социальной сети приветствие в его адрес. Сообщение появилось в Twitter.

МИД РФ пообещал новому послу США «вашингтонскую погоду». Российское внешнеполитическое ведомство предложило американскому дипломату погрузиться в российские реалии, как это сделал его предшественник. Как уточнили в министерстве, новый посол США Джон Салливан готовится к переезду в Москву, а «Россия давно его ждет».

«Специально держим привычную вашингтонскую погоду! Интересно, захочет ли Джон Салливан последовать примеру Джона Хантсмана и окунуться в российские реалии? Russia is waiting, Mr Sullivan. Take a deep dive», — сказано в публикации.

Новый посол #США Дж.Салливан готовится к переезду в Москву,а #Россия давно его ждет.Специально держим привычную вашингтонскую погоду! Интересно,захочет ли Дж.Салливан последовать примеру @JonHuntsman и окунуться в российские реалии? Russia is waiting,Mr Sullivan.Take a deep dive! — МИД России ???????? (@MID_RF) January 15, 2020

Джон Салливан надеется на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении американской дипмиссии.

Салливан, согласно планам, посетит российскую столицу 16 января. Он намеревается сразу по прибытии вручить верительные грамоты властям РФ.

Известно, что дипломат будет руководить американским посольством в Москве, а также консульствами в Екатеринбурге и Владивостоке. Как уточнили в дипмиссии, его цель — расширить деловые и торговые связи между РФ и США, а также решить ряд задач американской внешней политики.

Напомним, Сенат США в декабре прошлого года утвердил кандидатуру Салливана на пост посла в России. Его поддержало большинство сенаторов. Госсекретарь США Майк Помпео, поздравляя дипломата, выразил надежду, что Салливану удастся выстроить конструктивные отношения с Москвой.

Салливан с 2010 по 2016 год был председателем специального правительственного комитета по налаживанию экономических отношений США и Ирака, а с 1 по 26 апреля 2018 года исполнял обязанности госсекретаря Штатов, пока на эту должность не утвердили Помпео.