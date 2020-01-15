Минобороны РФ получит две ракеты «Ангара» в 2020 году

Москва, 15 января. Роскосмос планирует поставить Минобороны РФ две тяжелые ракеты-носителя «Ангара» в 2020 году.

«Первая в 2020 году тяжелая ракета-носитель «Ангара» будет поставлена заказчику до конца первого квартала. Вторая должна быть поставлена до конца года», — сообщил ТАСС представитель Роскосмоса.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители «Ангара-1.2», средние — «Ангара-А3», тяжелые — «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности — «Ангара-А5В».

Разработка ракет семейства «Ангара» началась еще в 1995 году. На данный момент ракеты совершили только два полета в 2014 году. В Роскосмосе ранее сообщили, что запланированы организационно-технологические мероприятия по доведению цены до рыночной за счет запуска ракеты в серийное производство.