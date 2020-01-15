Путин выступает с посланием Федеральному собранию

Москва, 15 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию в Центральном выставочном зале «Манеж».

Согласно Конституции РФ, традиционное послание главы государства Федеральному собранию — это обязанность лидера страны. В послании президент в присутствии представителей всех ветвей власти, политиков и общественных деятелей, а также представителей СМИ рассказывает о ключевых направлениях развития страны, ставя соответствующие задачи перед Кабмином и Госдумой. Среди аккредитованных журналистов (а их примерно 900 человек) есть представители Федерального агентства новостей, а также других СМИ, входящих в Медиагруппу «Патриот».

Онлайн-трансляцию мероприятия можно будет смотреть по Первому каналу, телеканалам «Россия 1», «Россия 24», а также ОТР (с сурдопереводом).

Известно, что существенная часть президентского послания будет посвящена исполнению национальных проектов, а также борьбе с бедностью населения.

Накануне Путин провел целый ряд рабочих совещаний по подготовке послания Федеральному собранию. В пресс-службе Кремля сообщали, что во время совещания обсуждался широкий круг тем послания.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что в работе над посланием Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения доходов граждан РФ. Глава государства подчеркивал, что его очень беспокоит произошедшая стагнация в реальных заработках населения.